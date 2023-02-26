На Полтавщині поліція розшукує осіб, які вчинили тяжкі злочини (фото)

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Відділ №2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління ГУНП в Полтавській області встановлює місцеперебування засудженого, який ухиляється від виконання вироку суду та підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів.

Так, Павлюковський Микола Валерійович, 14.07.1983 року народження, уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, мешканець м. Горішні Плавні, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі. Ухиляється від виконання вироку за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Перебуває у розшуку з 2002 року.

на полтавщині поліція розшукує осіб, які вчинили тяжкі злочини

Золотарьов Станіслав Ігорович, 17.07.1982 року народження. Проживав в м. Кременчук. Переховується від суду за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прикмети: зріст приблизно 190 см, середньої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі сірі, ніс прямий, брови густі, може носити бороду.

Перебуває у розшуку з 2014 року.

на полтавщині поліція розшукує осіб, які вчинили тяжкі злочини

Михайльов Анатолій Володимирович, 15.06.1973 року народження, уродженець м. Макіївка, Донецької області, мешканець Полтавської області, Козельщинського району, с. Хорішки. Переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети: на вигляд 46-49 років, середньої статури, зріст приблизно 165 – 170 см, волосся світле. Раніше мав проблеми із законом. Розшукується з 2017 року.

на полтавщині поліція розшукує осіб, які вчинили тяжкі злочини

Якщо вам відома інформація про цих осіб, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити її до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097) 775-44-72 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області
(За інформацією Управління карного розшуку ГУНП)

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