На Полтавщині поліція розшукує осіб, які вчинили тяжкі злочини (фото)

Відділ №2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління ГУНП в Полтавській області встановлює місцеперебування засудженого, який ухиляється від виконання вироку суду та підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів.

Так, Павлюковський Микола Валерійович, 14.07.1983 року народження, уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, мешканець м. Горішні Плавні, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі. Ухиляється від виконання вироку за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Перебуває у розшуку з 2002 року.

Золотарьов Станіслав Ігорович, 17.07.1982 року народження. Проживав в м. Кременчук. Переховується від суду за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прикмети: зріст приблизно 190 см, середньої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі сірі, ніс прямий, брови густі, може носити бороду.

Перебуває у розшуку з 2014 року.

Михайльов Анатолій Володимирович, 15.06.1973 року народження, уродженець м. Макіївка, Донецької області, мешканець Полтавської області, Козельщинського району, с. Хорішки. Переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети: на вигляд 46-49 років, середньої статури, зріст приблизно 165 – 170 см, волосся світле. Раніше мав проблеми із законом. Розшукується з 2017 року.

Якщо вам відома інформація про цих осіб, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити її до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097) 775-44-72 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Управління карного розшуку ГУНП)