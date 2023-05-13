На Полтавщині викрили злочинне угруповання, яке організувало нарколабораторію

Організатору та чотирьом спільникам оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Більшості з них уже обрані запобіжні заходи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили протиправну діяльність групи осіб на території регіону. Вони налагодили функціонування нарколабораторії.

За даними правоохоронців, 38-річний житель Полтави запропонував двом раніше судимим чоловікам організувати наркобізнес із виготовлення та продажу канабісу, метамфетаміну та амфетаміну. Своєю чергою, маючи знайомства з наркозалежними особами, чоловіки залучили інших фігурантів.

Одні учасники групи відповідали за вирощування та фасування «товару», інші – за розповсюдження заборонених речовин. Організатор особисто контролював усі процеси та надавав вказівки членам угруповання. Кошти від злочинної діяльності чоловік розподіляв відповідно до функціоналу фігурантів та реінвестував задля збільшення обсягів виробництва.

10 травня поліцейські за підтримки полку особливого призначення та спецпризначенців КОРД затримали організатора та чотирьох учасників наркогрупи, а також провели ряд санкціонованих обшуків у лабораторіях та місцях проживання фігурантів. Вилучили 15 кг канабісу, понад 100 кущів коноплі, 100 грамів амфетаміну та метамфетаміну, обладнання для виробництва наркотиків, понад 210 тисяч гривень та майже 35 тисяч доларів США.

Також виявили форменний одяг поліцейського, трекери, рації, гарнітури, зброю, гранати із запалами, набої та тротилові шашки. За фактом виявлення зброї відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі п’ятьом затриманим повідомлено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

– ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

– ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).

Вирішується питання про повідомлення підозр інших фігурантам. Трьох підозрюваних суд відправив під арешт без права внесення застави, ще одного – під цілодобовий домашній арешт, щодо пʼятого спільника розгляд триває.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України