На Рівненщині керівника медустанови підозрюють у незаконній виплаті понад ₴400 тисяч «ковідних» коштів

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня-червня 2021 року під час розподілу коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, безпідставно підписав накази.

На основі них були нараховані та виплачені доплати працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись і не залучались для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію.

Державі завдано збитків на майже 437 тисяч гривень.

Національна поліція України