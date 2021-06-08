На столичному Печерську водій «Лексуса» поранив ножем водія евакуатора

У ході конфлікту водій евакуатора отримав ножове поранення. Потерпілому на місці медики надають допомогу. Поліцейські розшукують зловмисника.

До поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля «Лексус» виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події.

Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілого. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання особи зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва