На Сумщині до 9 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника 14-річної доньки

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури в суді доведено вину 37-річного чоловіка в сексуальному насильстві та зґвалтуванні своєї доньки.

Мова йде про резонансну подію, що сталась 20 жовтня 2016 року на Глухівщині.

Чоловік почув від односельців чутки, що його неповнолітня донька вагітна. Розлючений через таку інформацію батько приїхав на авто у школу, забрав дівчинку. Через пів години на той час 14-річна дитина повернулась у школу в сльозах та з синцями на обличчі. Вона розповіла вчительці, що батько її побив та зґвалтував. Озвучені дівчиною факти підтвердились висновками експертів.

За вироком Шосткинського міськрайонного суду від 21 квітня 2021 року обвинуваченого визнано винним у сексуальному насильстві, а також зґвалтуванні своєї доньки та засуджено до 9 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 152 та ч. 2 ст. 153 КК України).

Сумська обласна прокуратура