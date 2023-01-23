на сумщині поліцейські розшукують шахраїв, які збагатилися за рахунок довірливих громадян

Спроба придбати автомобіль у мережі Інтернет та отримати фінансову допомогу обернулася для двох чоловіків втратою всіх заощаджень. За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження та ведуть пошуки аферистів.

У першому випадку по допомогу до правоохоронців звернувся 24-річний чоловік та повідомив, що на одному з відомих Інтернет-сайтів він намагався придбати автомобіль. Знайшовши бажане авто та узгодивши всі деталі угоди, чоловік перерахував 8 100 доларів на картку невідомого. Після чого продавець перестав виходити на зв’язок.

Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від 50-річного мешканця Роменського району. Чоловік розповів, що в одному з месенджерів знайшов інформацію про можливість отримання грошової допомоги. Так, перейшовши за посиланням, чоловік ввів конфіденційні дані своєї банківської картки. А через деякий час виявив зникнення 50 000 гривень з рахунку.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та ведуть пошуки зловмисників.

Шановні громадяни, користуйтесь тільки перевіреними сайтами для покупки-продажу товарів у мережі Інтернет, ніколи не оплачуйте товар до його отримання та не вводьте персональні дані від ваших банківських карток.

Будьте обачними та не дайте шахраям збагатитися за ваш рахунок.

Відділ комунікації поліції Сумської області