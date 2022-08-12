На Вінниччині виявили іноземця, який заходився у міжнародному розшуку

Поліцейські відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції спільно з правоохоронцями сектору міжнародного поліцейського співробітництва обласного главку та працівниками Управління служби безпеки України у Вінницькій області викрили іноземця, якого оголошено у міжнародний розшук за вчинення наркозлочину.

За словами начальника управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області Кирила Доценка, під час реалізації оперативної інформації УСБУ у смт Крижопіль виявлено та затримано 56-річного громадянина республіки Молдова, який з 2019 року заходився у міжнародному розшуці.

Суд піддав затриманого екстрадиційному арешту. Найближчим часом планується його передача правоохоронцям країни-ініціатора розшуку.

Відділ комунікації поліції Вінницької області