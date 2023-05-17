На Вінниччині за вбивство та розбій засуджено двох чоловіків 

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим жителя Донецької області у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України), а його співучасника з Київщини – у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурором доведено в суді, що двоє чоловіків улітку 2018 року проникли до квартири жителя м. Вінниці – знайомого одного з нападників. Застосовуючи насильство, вони зв’язали господаря та обшукали квартиру, викравши грошові кошти у сумі 40 тис. доларів США та ювелірні вироби.

Надалі зловмисник, який знав потерпілого, завдав останньому п’ять ударів ногою по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів обвинувачених визнано винуватими та засуджено до 14 та 9 років позбавлення волі відповідно, з конфіскацією усього належного їм майна.

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури