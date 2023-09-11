На Вінниччині затримали іноземця, який намагався переправити групу ухилянтів через держкордон

Протягом двох днів п’ятеро «охочих» незаконно перетнути кордон, ховались у лісі й очікували вдалий момент, коли їх зможуть перевезти на інший берег річки. «Квиток» у човні, на якому чоловіки мали потрапити до сусідньої держави, коштував їм по 2000 доларів США з кожного.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, припинили протиправну діяльність 44-річного громадянина Республіка Молдова 8 вересня місцеві поліцейські та прикордонники. Іноземець заздалегідь потрапив на територію України через офіційний пункт пропуску та разом зі своїми «клієнтами» дві доби переховувався в лісі. Чоловіки вичікували вдалий момент або завершити трансфер на територію сусідньої держави.

Потенційних клієнтів, охочих незаконно залишити Україну, зловмисник підшукував у месенджерах. Попередньо обговорював з ними умови перетину, вартість та місце збору поза офіційними пунктами пропуску.

На місці затримання слідчі провели всі необхідні процесуальні дії. Вік чоловіків, які хотіли втекти за межі країни, від 22 до 37 років. Іноземець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 653800 гривень.

Дії затриманого іноземця слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення. Остаточна правова кваліфікація діям усіх фігурантів буде надана після проведення слідчих дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області