На Волині затримали на хабарі інспекторів фіскальної та податкової служб

Неправомірну вигоду посадові особи вимагали від підприємця за зменшення штрафних санкцій.

Протиправну діяльність двох головних державних ревізорів-інспекторів обласних управлінь фіскальної та податкової служб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагали зловмисники з підприємця за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення під час проведення перевірки.

19 березня обох інспекторів затримали під час одержання коштів.

Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголошення підозр та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України