На Волині зловмисники за допомогою газового балончика та кількох стусанів заволоділи майже мільйоном гривень
Розбій трапився у Нововолинську. Біля місцевого ринку невідомі відкрито заволоділи майже одним мільйоном гривень.
Зловмисники під час пограбування використали газовий балончик та завдали кілька ударів потерпілому. Вирвавши барсетку з рук, вони сіли на автомобіль на іноземній реєстрації та поїхали в невідомому напрямку.
Зловмисників затримали на стаціонарному посту приблизно через півтори години після скоєння розбою.
Поліцейські під час досудового розслідування з’ясували, що чоловіки причетні до вчинення грабежу у червні на території Тернопільської області. Тоді зловмисники, нанісши декілька ударів по голові та тулубу потерпілому, викрали в нього сумку з 25 тисячами доларів.
Усім їм оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
До слова, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. // Вартові еспресоTweet