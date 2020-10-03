На Волині зловмисники за допомогою газового балончика та кількох стусанів заволоділи майже мільйоном гривень

Розбій трапився у Нововолинську. Біля місцевого ринку невідомі відкрито заволоділи майже одним мільйоном гривень.

Зловмисники під час пограбування використали газовий балончик та завдали кілька ударів потерпілому. Вирвавши барсетку з рук, вони сіли на автомобіль на іноземній реєстрації та поїхали в невідомому напрямку.

Зловмисників затримали на стаціонарному посту приблизно через півтори години після скоєння розбою.

Поліцейські під час досудового розслідування з’ясували, що чоловіки причетні до вчинення грабежу у червні на території Тернопільської області. Тоді зловмисники, нанісши декілька ударів по голові та тулубу потерпілому, викрали в нього сумку з 25 тисячами доларів.

Усім їм оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

До слова, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. // Вартові еспресо