На Волині судитимуть директора підприємства, який реалізовував контрафактні електронні сигарети

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, упродовж жовтня 2022 – серпня 2023 року директор приватного підприємства, яке має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, реалізовував через Інтернет та мережу магазинів у Луцьку, Ковелі й Ківерцях також і контрафактний товар.

Він придбавав незаконно виготовлені електронні сигарети, рідини та компоненти до них – усе без марок акцизного податку – та збував.

У ході санкціонованих судом обшуків у торгових точках вилучено контрафактний товар на суму близько 400 тисяч гривень.

На вилучене накладено арешт.

Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури