На Закарпатті поліція затримала торговця зброєю (фото)

Співробітники Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про підготовку на території району злочину, що стосувався незаконного поводження з бойовою зброєю.

Оперативники поліції провели ряд заходів та встановили особу організатора – 33-річного вже раніше судимого ужгородця. Користуючись кримінальним минулим, зловмисник намагався налагодити в регіоні схему зі збуту нелегальної зброї.

Щоб запобігти її розповсюдженню, поліцейські провели ряд необхідних заходів та в результаті встановили точне місце та час, коли відбуватиметься збут. Підозрюваного затримали на околиці села Оріховиця в Ужгородському районі, безпосередньо в момент передачі зброї та отримання взамін від клієнта грошових коштів.

З місця події слідчі вилучили за попереднім оглядом бойовий пістолет іноземного походження з глушником та майже пів сотні набоїв до нього. Наразі оперативники встановлюють походження забороненого товару.

Зловмисника, у порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення. Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області