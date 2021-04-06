На Закарпатті за добу розшукали трьох зловмисників, які переховувалися від кримінальної відповідальності

В Ужгороді оперативники розшукали чоловіка, який причетний до замаху на умисне вбивство. Встановлено, що зловмисник вживав алкоголь зі своїм знайомим, після чого накинувся на приятеля з ножем. Потерпілого госпіталізували, медикам вдалося врятувати його життя.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. 36-річний уже раніше судимий підозрюваний переховувався від слідства і таким чином намагався уникнути покарання.

Однак поліцейські розшукали його, він переховувався в одному з готелів обласного центру.

Ще одного зловмисника спіймали на Тячівщині. Поліція розшукувала 35-річного жителя Верхнього Водяного за нанесення тілесних ушкоджень знайомому. Чоловік, теж намагався уникнути покарання, проте його розшукали місцеві поліцейські.

Третього розшукуваного спіймала поліція Рахівщини. Слідчі встановили, що чоловік напав на сусіда та наніс йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Як і в попередніх випадках, фігурант ховався від правоохоронних органів.

Усіх трьох зловмисників доставлено до ініціатора розшуку та кожен з них відповідатиме за скоєне відповідно до чинного законодавства.

Поліція Закарпатської області