На Житомирщині «кримінальному авторитетові» повідомили про підозру в поширенні злочинного впливу та вимаганні

Підозрюваний організував діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на вимаганні коштів, а також виконанні злочинів на замовлення.

Викрили діяльність угруповання та отримали докази причетності до скоєння злочинів оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно зі слідчими обласної поліції.

За даними слідства, раніше засуджений за вимагання та хуліганство 49-річний «кримінальний авторитет» організував діяльність злочинної групи. Її учасники «спеціалізувалися» на вимаганні, розбійних нападах та виконанні злочинів на замовлення.

Так, поширюючи свій злочинний вплив, підозрюваний на прохання місцевого мешканця організував напад на громадянина задля вимагання 7 000 дол. США, які він начебто заборгував. У квітні 2022 року за вказівкою лідера угруповання його учасники напали на чоловіка та завдали йому ножових поранень. Тоді ж оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку затримали нападників.

Організатору злочинної групи та затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, а суд взяв під варту.

Учора, 20 травня, на підставі отриманих в ході слідства доказів лідеру угруповання та «кримінальному авторитетові» було повідомлено підозру ще за однією статтею Кримінального кодексу України. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України