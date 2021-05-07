НАБУ «потеряло» письмо Омеляна о схемах коррупции в «Укрзализныце»

В 2017 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро с письмом, где изложил системные схемы коррупции в “Укрзализныци”. Но детективы дважды проигнорировали документ.

Об этом экс-министр рассказал в комментарии УНН.

Он уточнил, что сначала направил письмо о коррупции в “Укрзализныце” тогдашнему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

“Я передал его Гройсману во время заседания КМУ. Документ содержал многочисленные нарушения, детальное описание схем, много фамилий, в том числе — чиновников. Реакции не было никакой, поэтому я обратился с письмом к ряду правоохранительных органов, в том числе — в НАБУ.

К сожалению, кроме ГПУ на мое письмо никто не отреагировал. А НАБУ даже не вызвало меня на допрос. А должно было бы, потому что вполне логично, что если топ-чиновник заявляет о фактах системной коррупции и дает письменные показания по этому поводу, то детективы должны спросить, на чем оно основывается? Что стало основой его анализа? Этого сделано не было”, — вспоминает Омелян.

Через два года Омеляна таки допросили по вопросам коррупции в “Укрзализныци”.

“Тогда я узнал у детективов, что они мое предыдущее письмо просто не получили. Поэтому я снова передал детективам копию письма со всеми приложениями — около 100 листов. Я так понимаю, что кто-то или просто спрятал мое письмо, или направил его в другое подразделение, а не то, которое занимается железной дорогой”, — уточнил бывший министр инфраструктуры.

Омелян убежден, что коррупцию в “Укрзализныце” ликвидировать просто, но правоохранительные органы решили замолчать проблему топ-коррупции, занимаясь “стрелочниками”.

“Ключевые схемы в „Укрзализныце“ — они же на самом деле очень просты. Не надо исследовать какие-то оффшоры, делать запросы в международные структуры, там все примитивно: сидит бэк-офис, в который направляют всех закупщиков „Укрзализныци“ и говорит: ребята, вы даете откат в размере 200-300% и только тогда получаете контракт. А не даете — до свидания. При желании зафиксировать это можно элементарно просто. Все схемы примитивные, изобретать велосипед не нужно, но никто этого почему-то не делает”, — констатирует Емельян.

Дополнение

Системное потакание коррупции в “Укрзализныце” со стороны НАБУ и САП изучает сейчас парламентская Временная следственная комиссия, представители которой недавно встречались с детективами бюро. После встречи в ВСК заявили, что НАБУ игнорирует обязанность расследовать коррупцию на железной дороге, и объясняет это чрезмерной нагрузкой.

При том, что в НАБУ создан специальний отдел детективов, который должен заниматься “Укрзализныцей”, они тратят свое время на второстепенные занятия. Например, главный “железнодорожный” детектив Денис Гюльмагомедов проводит тренинги по заказу фонда “Возрождение” Джорджа Сороса и читает лекции в соцсетях Clubhouse.

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд одно дело по “Укрзализныци” пятилетней давности.