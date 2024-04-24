Налагодження міжрегіональної мережі нелегальних казино з десятками мільйонів прибутку – у Житомирі судитимуть злочинну організацію 

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 19 осіб за фактом незаконної організації та проведення азартних ігор у складі злочинного угруповання (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України).

Слідство встановило, що двоє ділків, один з них – уродженець Амурської області рф, після повномасштабного збройного вторгнення перебазували свій незаконний бізнес з півдня України. До злочинної діяльності залучили жителів Херсонської, Миколаївської, Житомирської областей та столиці.

Вони організували у Києві та Житомирі шість потужних нелегальних гральних закладів та два офіси. Обслуговували мережу підпільних казино понад 200 осіб. До складу персоналу входили два керівники регіональних підрозділів, головний бухгалтер, «кадровик», ІТ-фахівці, касири, інкасатори тощо.

У Житомирі мали свої склади з комп’ютерною та іншою технікою, спеціальний сервер на орендованій квартирі. Дотримувалися максимальної конспірації, мали систему безпеки з відеокамерами. Вхід до гральних закладів – за персональним ідентифікаційним номером або ім’ям та прізвищем клієнтів, анкетні дані яких зберігалися в електронній базі.

Одночасно у міжрегіональній мережі могли перебувати понад тисячу клієнтів. Місячний дохід лише трьох казино становив понад 2 млн грн.

Одержання прибутків планували завчасно. Зокрема, на 2022 рік від житомирських казино запланували одержати понад 32 млн грн.

Викрито злочинну діяльність у лютому минулого року. Тоді у нелегальних гральних закладах, офісах, на складах та помешканнях співучасників проведено низку обшуків. Вилучено понад 230 одиниць компʼютерної та іншої техніки, значну кількість мобільних телефонів, платіжні термінали, сейфи, майже один мільйон готівки у доларовому, євро та гривневому еквіваленті, 7 транспортних засобів.

Наразі на майно обвинувачених вартістю понад 2 млн грн накладено арешт.

Досудове розслідування проведено у встановлені законом строки. Однак сторона захисту тривалий час ухилялася від ознайомлення з матеріалами провадження, обсяг яких становить майже 70 томів. Тоді прокурор звернувся з клопотанням до суду, який визначив конкретний термін для ознайомлення.

Процесуальне керівництво – Житомирської обласної прокуратури, досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури