НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАЗК .

Зазначається, що таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих “Л/ДНР”.

ОТП Банк є основою міжнародної фінансової групи ОТП, яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. OTP Bank має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

“Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками”, – йдеться у заяві НАЗК.

Агентство пише, що банки посилаються на “Закон” РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані “Л/ДНР”. НАЗК додає, що продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму.