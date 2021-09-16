Незаконне позбавленні волі потерпілого та поширення злочинного впливу – у Маріуполі судитимуть двох «авторитетів»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців м. Маріуполя, які обвинувачуються в умисному спричиненні легких тілесних ушкоджень, незаконному позбавленні волі потерпілого та поширенні злочинного впливу (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 146, ч. ч. 1, 2 ст. 255-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з 2010 по 2021 роки місцевий «авторитет» вирішував конфліктні ситуації між раніше судимими маріупольцями, а також здійснював злочинний вплив на їх незаконну діяльність. Зокрема, він керував процесом збору майна і грошових коштів з громадян та місцевих підприємців для систематичного наповнення «общаку». Його спільник, перебуваючи у СІЗО виконував обов’язки «смотрящего», де поширював злочинний вплив на ув’язнених.

Окрім цього, у травні поточного року обвинувачені зустрілися з місцевим мешканцем, нібито для перемовин. Проте, замість розмов, правопорушники побили потерпілого, вивезли в автомобілі на околицю міста та залишили непритомним.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР Нацполіції України.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури