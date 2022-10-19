Новорічне убивство у Львові – рецидивіста ув’язнено ще на 12 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Галицької окружної прокуратури закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 42-річного львів’янина за фактом вчинення умисного вбивства (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як ми повідомляли раніше, у новорічну ніч 1 січня 2022 року в одному із львівських помешкань компанія святкувала Новий рік. Згодом між власником квартири та мешканцем Черкащини, який винаймав у нього житло, спалахнула сварка. В ході конфлікту фігурант завдав потерпілому одного удару ножем в ділянку серця.

Внаслідок таких дій чоловік помер на місці події.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури