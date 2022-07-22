Обшукував людей на блокпостах – заочно судитимуть экс-поліцейського, який перейшов на бік ворога

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника поліції за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річний оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП № 1 Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області зрадив присязі працівника правоохоронного органу України та почав працювати на окупаційну владу рф.



Обвинувачуваний добровільно обійняв посаду у структурному підрозділі незаконного органу «поліції днр», а також надавав допомогу представникам рф у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, зловмисник чергував на одному із блокпостів на виїзді з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіне Мангушського району. Вдягнений у військову форму окупантів, зрадник здійснював перевірку громадян та автотранспорту задля виявлення та затримання осіб, які підтримують та співпрацюють зі Збройними силами України.

Оскільки зловмисник продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Донеччині, його судитимуть заочно. Наразі обвинувачуваного звільнено з органів Національної поліції України та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполь) ТУ ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури