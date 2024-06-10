Нацполіція викрила організатора шахрайського угруповання в’язнів

Утриманці виправної колонії ошукували громадян під приводом продажу деревини від імені державного органу. Лідеру групи слідчі оголосили про підозру.

Злочинну схему організував 35-річний в’язень виправної колонії в Хмельницькій області, який відбуває покарання за розбій. До протиправної діяльності зловмисник залучив спільників «з волі».

Поліцейські з’ясували, що шахраї розміщували в інтернеті оголошення про продаж та доставку деревини. Покупцям вони представлялися нібито операторами Державного агентства лісових ресурсів України. Умовою покупки продукції була стовідсоткова передоплата. Щойно кошти надходили на банківські рахунки підконтрольних осіб – аферисти переставали виходити на зв’язок з «клієнтами».

Підозрюваних встановили оперативники Департаменту карного розшуку НПУ. Діяльність організованої злочинної групи припинено. Відомо, що за такою схемою шахраї ошукали щонайменше 14 громадян.

Правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків за місцями утримання фігурантів та за місцями проживання власників банківських карток, на які зараховувались кошти. Вилучено мобільні телефони, сім-картки, «чорнові» записи та банківські картки.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів та оголосили організатору злочинної групи підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до протиправної діяльності осіб, а також інших ймовірних потерпілих.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України

за матеріалами Департаменту карного розшуку НПУ