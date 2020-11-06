Організована злочинність у Харківській міській раді і незаконне заволодіння майном 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з керівників департаменту ХМР та цивільній особі за фактом заволодіння майном, вчиненим організованою групою, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України).

Як розповів в.о. начальника відділу Олександр Хихля, досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво департаменту ХМР спільно з фізичною особою створили організовану групу, до якої увійшли заступник директора даного департаменту ХМР та директор ТОВ, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Так, упродовж 2019 року директор ТОВ, за погодженням з іншими учасниками організованої групи, вносив до кошторисної документації та актів виконаних робіт завчасно узгоджені з керівництвом департаменту ХМР та цивільною особою завідомо неправдиві відомості про вартість (завищена вартість) використаних будівельних матеріалів під час проведення поточного та капітального ремонту багатоповерхових будівель у місті Харкові, які у свою чергу підписувалися заступником директора цього ж департаменту.

За попередніми даними, вказаними неправомірними діями Харківській міській раді завдано шкоду на сотні тисяч гривень. Точна сума наразі встановлюється.

Питання про обрання запобіжного заходу вирішується.

На цей час вживаються заходи щодо встановлення місця перебування інших членів організованої групи з метою вручення їм підозри у вчиненні злочинів.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини справи.

Вказане кримінальне провадження розслідують співробітники СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюється співробітниками УСР в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури