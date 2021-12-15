П’ять років ув’язнення присудили рівнянці за смертельне ножове поранення знайомого

Вирок іще не набрав законної сили, тож обвинувачена має право оскаржити його в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 10 березня торік компанія із чотирьох осіб випивали у квартирі 53-річної рівнянки. Невдовзі один із гостей пішов додому, а 46-річний співмешканець власниці оселі — спати. В подальшому між господинею і 28-річним знайомим виник конфлікт, під час якого та завдала удар ножем у живіт чоловікові.

«Швидку» викликав 45-річний співмешканець, який прокинувся від сварки та побачив закривавленого потерпілого. Від отриманого проникаючого ножового поранення черевної порожнини він помер на операційному столі.

Жінку одразу затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рівненського РУП повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України. Зібравши достатньо доказів у справі, кримінальне провадження скерували до суду із обвинувальним актом.

Під час досудового розслідування підозрювана зізнавалась у скоєному частково, а її покази були не чіткими. Втім, на судових засіданнях вона в повній мірі визнала вину та просила суворо не карати.

Днями суд виніс 53-річній рівнянці вирок: п’ять років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області