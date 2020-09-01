Пару співмешканців викрили у незаконному оформленні онлайн-кредитів на інших громадян

Фігуранти телефонували громадянам і видавали себе за представників мобільного оператора. У розмові зловмисники випитували персональні дані, за допомоги яких надалі оформлювали кредити. За такі дії парі загрожує до п’яти років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Покровського відділу поліції, під процесуальним керівництвом Криворізької місцевої прокуратури, викрили двох осіб у майнових злочинах.

Кіберполіція встановила, що двоє жителів Кривого Рогу, віком 31 та 32 роки, займалися оформленням онлайн-кредитів, використовуючи персональні дані інших людей.

Необхідну інформацію фігуранти дізнавалися у телефонних розмовах із потенційними «жертвами». Зловмисники представлялися працівниками мобільного оператора і казали, що нібито тестують зв’язок. Далі вони просили назвати особисті дані та вказати код із СМС. Цю інформацію надалі використовували для оформлення онлайн-кредитів.

В оселі зловмисників правоохоронці провели обшук. В якості речових доказів вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки та документи на оформлення кредитних договорів. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі остаточна сума збитків встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, — позбавлення волі на строк до п’яти років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу фігурантам. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України