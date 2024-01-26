Перейшовши за посиланням щодо «оформлення допомоги», жителька Тернополя втратила майже ₴17 000

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 26-річної жительки обласного центру про те, що у неї з банківської картки незаконно списали майже 17 000 гривень.

Зі слів потерпілої, в одній із соцмереж вона побачила оголошення про виплати грошової допомоги від міжнародної організації. Вона перейшла за цим посиланням. А через деякий час отримала SMS-повідомлення, що з її картки зняли гроші.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські застерігають: будь-яка соціальна допомога не рекламується у соціальних мережах. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними посиланнями та у жодному разі не вводьте там дані своєї банківської картки.

У випадку підозри шахрайських дій одразу блокуйте свою картку та телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області