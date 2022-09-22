Підозрюваного у вбивстві 18-річної дівчини у Бердичівському районі взяли під варту без права на заставу

За участі прокурора Бердичівської окружної прокуратури розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

З огляду на скоєння особливо тяжкого злочину проти життя і здоров’я особи, прокурор наполягав на застосуванні підозрюваному тримання під вартою без права внесення застави. Позицію прокуратури підтримав Бердичівський міськрайонний суд, про що виніс відповідну ухвалу: особу взято під варту строком на два місяці без права внесення грошової застави.

За даними слідства, до вбивства дівчини, що сталося поблизу села Андрушівської територіальної громади, причетний 24-річний житель Бердичівського району.

Так, пізно увечері, 16.09.2022, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час спілкування із раніше знайомою 18-річною потерпілою, висловив їй претензії щодо нібито зниклих у нього грошей. Відповідь дівчини йому не сподобалася: розлютившись, зловмисник схопив потерпілу за шию та задушив. Прикривши тіло гілками, спочатку пішов додому, а потім залишив місце проживання та декілька днів переховувався.

Завдяки спільним злагодженим діям прокуратури та поліції, вбивство оперативно розкрито, 20.06.2022 особу затримано та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються обставини скоєного злочину та причетність до нього інших осіб.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, проводить Бердичівський райвідділ поліції.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури