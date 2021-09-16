Підроблення документів для отримання «карти поляка» — викрито організатора схеми (фото)

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито схему виготовлення підроблених документів для виїзду громадян України до Польщі з метою постійного проживання (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України).

За даними слідства, схему організував мешканець Черкаської області за попередньою змовою з іншими особами. Під виглядом офіційної діяльності учасники схеми пропонували громадянам України послуги, пов’язані із «пошуком» польського коріння, що має юридичне знaчення для наступного отримання ними «карти поляка» та документів на постійне місце проживання на території Республіки Польща.

Проведеними слідчими діями встановлено, що учасники протиправної діяльності, зловживаючи довірою громадян та вводячи їх в оману, виготовляли та передавали їм підроблені документи, зазначаючи при цьому про їх оригінальне походження. Вартість такої послуги становила понад 2000 євро.

У ході проведення обшуків за місцем їх проживання вилучено грошові кошти та понад 100 оригіналів незаповнених бланків документів, які посвідчують особу.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору протиправної діяльності, а також встановлюються інші її учасники, у тому числі серед держслужбовців.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокуратурою спільно зі слідчим відділом Святошинського УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури