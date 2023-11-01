Підтримували ворожу армію та заперечували російську збройну агресію – повідомлено про підозру трьом мешканцям Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної, Криворізької центральної та Павлоградської окружних прокуратур повідомлено про підозру трьом громадянам у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Кривий Ріг поширював на власній сторінці в забороненій соціальній мережі матеріали з російських інформаційних ресурсів. У дописах чоловік публічно закликав підтримати очільника держави-агресора та її збройні формування.

Ще один мешканець м. Кривий Ріг у соцмережі залишав коментарі під публікаціями із підтримкою російського вторгнення на територію нашої держави. Чоловік називав повномасштабне вторгнення збройних сил рф в Україну так званою «спецоперацією», а російських загарбників – «визволителями».

Мешканка міста Павлоград розміщувала публікації, у яких заперечувала збройну агресію рф проти України та підтримувала дії ворога.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками Павлоградського районного відділу, Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та Управлінням СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури