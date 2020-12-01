Після ДТП поліцейські встановили, що один з його учасників розшукується за шахрайство

Ввечері на минулих вихідних два легковики «ВАЗ» зіткнулися на вулиці Соборній у Подільску. 27-річний водій «Lada Priora» об’їжджав запаркований автомобіль «швидкої», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Lada Niva».

Внаслідок аварії 37-річний водій «Lada Niva» отримав перелам ноги та струс мозку, а пасажирка другого транспортного засобу – забої, садна обличчя та закриту черепно-мозкову травму.

При проведенні першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що один з водіїв розшукується правоохоронцями Миколаївської області за шахрайство у великих розмірах. Чоловіка передали ініціаторам розшуку, які будуть вирішувати питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відомості про ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Медична перевірка показала, що обидва водії керували транспортними засобами тверезими.

Подільський відділ поліції в Одеській області