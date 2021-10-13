Півмільйона збитків на стільцях – в управлінні Печерської РДА проведено обшуки та вручено підозри

У середу, 13 жовтня 2021 року, Печерською окружною прокуратурою м. Києва в межах провадження щодо розтрати та привласнення коштів, виділених з міського бюджету на закупівлю шкільних меблів, проведено обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА із одночасним врученням підозр.

Згідно з матеріалами слідства, Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклало договір з підприємством щодо постачання шкільних стільців в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 грн. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі.

Вказані дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 450 тисяч гривень.

Одночасно у ході проведення обшуків 13.10.2021 прокуратура вручила повідомлення про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів начальнику Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА та його заступнику (ч. 4 ст. 191 КК України).

Також раніше в межах цього ж провадження прокуратура повідомила про підозру постачальнику за фактом привласнення бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура