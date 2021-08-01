Под Киевом обнаружили таксиста с несколькими ножевыми ранениями
Полиция выясняет все подробности инцидента.
В селе Крюковщина Киевской области ночью обнаружили окровавленного таксиста с несколькими ножевыми ранениями.
Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный«.
Мужчину без сознания нашли сотрудники Департамента охраны.
Сообщается, что пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам.
«К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. К тому же, еще и открытая черепно-мозговая травма», – говорится в сообщении.
На месте инцидента работала полиция. // УНИАНTweet