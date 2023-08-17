Подружжя правоохоронців задавило жінку машиною, поклало її на лавці та, визвавши «швидку», втекло. Жінка померла

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої-транспортної пригоди, яка сталася 16 серпня у місті Білгород-Дністровськ за участі правоохоронця.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

За попередніми даними, правоохоронець, виїжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохідку. У авто з правоохоронцем їхала його дружина, яка теж співробітниця правоохоронного органу.

Після наїзду подружжя перемістили потерпілу на лаву під під’їздом, після чого викликали швидку допомогу. Проте не дочекавшись медиків водій залишили місце аварії, а пізніше місце події покинула і дружина.

Жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Правоохоронця наразі затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України), дружину відсторонено від посади та надається оцінка правомірності її дій. Слідство триває.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.