Поліцейські Іршави на місці злочину затримали крадія, який проник до будинку односельців

У селі Малий Раковець, що неподалік Іршави, чоловік проник до чужого будинку та намагався викрасти звідти речі. Завдяки вчасному реагуванню сусідів потерпілих, поліцейські затримали зловмисника на місці події. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження

Вчора, 2 грудня, близько 20:00, на лінію «102» звернулися мешканці села Малий Раковець. У повідомленні заявників ішлося про те, що в будинок сусідів проник невідомий чоловік.

За кілька хвилин поліцейські прибули за вказаною адресою та застали крадія на місці події. Як з’ясували правоохоронці, 24-річний місцевий житель, знаючи, що власники помешкання перебувають за кордоном, проник до будинку через вікно та намагався винести звідти речі.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Замах на крадіжку). Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області