Поліцейські Київщини затримали зловмисника, який 18 років переховувався від правосуддя

У 2004 році в Ірпені троє чоловіків проникли до будинку місцевої мешканки та, застосовуючи фізичну силу, викрали у неї ювелірні вироби, гроші, телефон. Загальна вартість викраденого майна становила майже 90 тисяч гривень

Тоді правоохоронці провели всі необхідні оперативні та слідчі дії та затримали 2 фігурантів, проте один правопорушник почав уникати покарання. З 2005 року суд оголосив його в розшук за вчинення розбою.

Сьогодні працівники управління карного розшуку встановили місцезнаходження та затримали невловимого втікача у столиці. Наразі йому обирають міру запобіжного заходу.

Відтепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Київській області