Поліцейські офіцери громади затримали жінку, яка носила немовля у дорожній сумці

На даний час породілля з немовлям перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські встановлюють обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки.

Вчора близько 16:00 поліцейські офіцери громади Голосіївського управління поліції, повертаючись на автомобілі зі службових справ помітили на бульварі Лесі Українки схвильовану дівчину, яка повідомила їм про те, що незнайома жінка імовірно несе у сумці маленьку дитину.

Правоохоронці відразу прийняли рішення перевірити інформацію, зупинили авто та звернулися до підозрілої жінки аби встановити її особу та обставини події.

За словами поліцейського офіцера громади Голосіївського управління поліції Максима Кравчука жінка почала тікати від правоохоронців та не хотіла спілкуватися:

«Під час огляду речей жінки, у дорожній сумці ми виявили новонароджену дитину. Спільно з колегами я невідкладно викликав «швидку» та інспекторів ювенальної превенції територіального управління поліції. До приїзду фахівців дитину переклали до машини, на що матір почала агресивно себе поводити».

Як пояснив начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко, зупинена жінка з немовля виявилася мешканкою Одеської області, 1991 року народження:

«Вона розповіла нам, що приїхала до столиці у пошуках роботи. За попередньою інформацією, жінка народила немовля за межами пологового відділення. Після первинного огляду та госпіталізації породілля з малечею перебуває в задовільному стані у лікарні. Хлопчику менше тижня від народження. Ми склали відносно матері дитини адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. На даний час встановлюємо контакти рідних, перевіряємо інформацію у медичних закладах столиці щодо народження громадянкою дитини та інші обставини цієї події».

Відділ комунікації поліції Києва