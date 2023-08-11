поліцейські розшукали неповнолітнього, який пограбував мешканця вінницького району

10 серпня оперативники Відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції встановили та розшукали правопорушника, який, застосувавши фізичну силу, відібрав у жителя Іллінецької територіальної громади мобільний телефон.

За словами керівника Відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Максима Боднюка, повідомлення про пограбування до поліції надійшло від 52-річного потерпілого. Чоловік розповів, що 8 серпня близько 21.30 години у м. Іллінці на вул. Соборна невідомий хлопець силоміць забрав у нього мобільний телефон та втік.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника, причетного до пограбування. Ним виявився 16-річний житель Іллінецької територіальної громади.

Хлопець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Розшукали його за місцем проживання.

Речовий доказ вилучено.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Немирівською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області