Поліцейські Тячівщини затримали водія, який наїхав на пішохода і втік з місця події

29 жовтня, близько 20:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля ресторанного комплексу в місті Тячів невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та одразу поїхав з місця аварії. Також заявник повідомив, що потерпілий лежить без ознак життя.

За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої ретельно оглянули місце події та опрацювали відео з найближчих камер відеоспостереження.

В результаті правоохоронці встановили, що наїзд скоїв 22-річний місцевий житель, керуючи автівкою «Skoda Octavia». Поліцейські оперативно встановили місце перебування водія та затримали його. Також фігуранта освідчили — за кермом він перебував тверезий. Окрім цього вилучили і транспортний засіб на якому скоєно ДТП.

Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на чоловіка, після чого продовжив рух. Тіло 36-річного потерпілого, який помер, виявили аж за півтора кілометра від місця наїзду.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Підозрюваний наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Для з’ясування об’єктивних обставин аварії, слідчі призначать у справі ряд необхідних експертиз, за допомогою яких буде встановлено всі детальні обставини аварії.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області