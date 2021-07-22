Поліцейські викрили шахрайку, яка ошукала пенсіонерку на «знятті порчі»
Днями до Ковельського районного управління поліції звернулась 68-річна ковельчанка та повідомила, що її ошукали.
Як з’ясувалося, подія трапилась на початку липня у місцевому парку. Спритниця, під приводом зняття порчі з жінки, заволоділа її золотою каблучкою. Через декілька днів вони знову зустрілися. Цього разу потерпіла, після ритуалу «зняття порчі», залишилась без золотого ланцюжка з хрестиком.
Сума збитків становить 15500 гривень.
Поліцейські, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, встановили зловмисницю: нею виявилась 29-річна жителька Володимир-Волинського району. Прикраси жінка встигла продати.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Ковельське районне управління поліціїTweet