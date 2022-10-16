Поліцейські встановлюють особу чоловіка, який підозрюється у скоєнні пограбування (фото)

Співробітники відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 встановлюють особу та місцезнаходження чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні пограбування жінки 5 вересня поточного року приблизно о 14 годині по вулиці Сегедській в м. Одесі.

Прикмети чоловіка: худорлявої статури, на руці має татуювання.

Шановні громадяни! Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону: (048) 779 49 67 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області