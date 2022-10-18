Поліцейські встановлюють особу шахрая, який спустошив банківській рахунок шосткинки

Назвавшись у телефонній розмові співробітником служби безпеки банку, зловмисник вивідав у жительки Шостки конфіденційну інформацію по її фінансовим рахункам і заволодів понад 12 000 гривень. Поліцейські розшукують зловмисника та наголошують громадянам не довіряти незнайомим співрозмовникам.

З заявою про шахрайство до поліції Шостки звернулася 45-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що вдень на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який у розмові назвався співробітником служби безпеки банку. Телефонний співрозмовник повідомив, що сторонні люди намагаються збільшити кредитний ліміт на її банківській картці. Останній також поцікавився – чи не втрачала клієнтка свої фінансові документи та не передавала їх стороннім особам? Стурбована пані відповіла, що все на місці. Тоді «банкір» попросив у шосткинки дані її карток.

Жінка надала все необхідне, й поки вона спілкувалася телефоном з іншим «представником банку», з її рахунку зникло 12 832 гривні.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, отриманій телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс – повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту – не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області