поліцейські викрили організовану групу шахраїв, які ошукували громадян за схемою «ваш родич в поліції»

Шахраї телефонували і повідомляли потерпілим, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — наприклад, нанесення тілесних ушкоджень чи завдання матеріальних збитків.

Викрили злочинну шахрайську схему оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Правоохоронці встановили особи трьох підозрюваних, включаючи організатора злочинної групи. Всі вони — мешканці Києва.

За розробленим сценарієм, спочатку в слухавці телефону лунав тривожний голос зі словами «алло, мамо», а потім в розмову вступав чоловік і, видаючи себе за слідчого, вимагав гроші за уникнення відповідальності.

Звичайний «тариф» за нібито невідкриття кримінального провадження шахраїв складав від 5 до 20 тисяч гривень. Кошти перераховувались на заздалегідь заготовлені платіжні картки, у ряді випадків — отримані в банківських установах за підробленими документами.

На даний час слідчими встановлено та допитано 12 потерпілих, які зазнали збитків на суму 100 тисяч гривень, однак загальна кількість потерпілих може становити понад 50 осіб із сумою збитків півмільйона гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів. Серед вилученого у якості речових доказів: мобільні телефони, банківські картки, документи.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім трьом фігурантам оголошено підозру за шахрайство, вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України) та самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь (ч. 1 ст. 353 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами Головного слідчого управління НПУ