Поліцейські Закарпаття розкрили розбійний напад на підприємство у Мукачеві

9 квітня, близько 7:40 години ранку, до поліції Мукачева надійшло повідомлення про розбійний напад на місцеве підприємство. Зі слів заявника злочин стався ще напередодні близько 23 години. Оскільки потерпілі звернулися до поліції лише наступного дня, зловмисники мали можливість приховати сліди злочину.

Однак, оперативники карного розшуку обласного управління спільно з колегами з Мукачівського управління поліції, незважаючи на втрачений час, за лічені години встановили всі обставини злочину та особи причетних.

З’ясувалося, що 8 квітня, близько 23:00 години, на охоронювану територію — стоянку для великогабаритного транспорту, що розташована по вулиці Пряшівській у Мукачеві, проникли двоє чоловіків.

Зловмисники спочатку побили 40-річного охоронця, потім зв’язали його скотчем та ременем, заклеїли рот і, пошкодивши навісний замок, проникли до оптового складу, де з шухляди столу викрали 300 тисяч гривень.

Поліцейські провели оперативні заходи та затримали одного з нападників, який разом з викраденими грошима переховувався у готельному номері одного із закладів відпочинку Мукачівського району. Нападник, 27-річний раніше судимий мукачівець, виявився рідним братом потерпілого.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури вже повідомили йому про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Зараз поліцейські вживають заходи спрямовані на розшук та затримання іншого розбійника.

За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області