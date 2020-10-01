Поліцейський який в Одесі зґвалтував неповнолітню постане перед судом

Ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора з ювенальної превенції одного з районних відділів поліції в Одесі, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої.

Нагадаємо, що наприкінці січня цього року, через конфлікт у сім’ї, 17-річна дівчина залишила місце свого мешкання. Після її розшуку та проведення профілактичних бесід з нею та матір’ю, працівник поліції, використовуючи службове становище, втерся в довіру до дівчини. Через деякий час правоохоронець, маючи можливість впливати на потерпілу, привів до себе додому, де вчинив дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої.

Поліцейський наразі звільнений з лав правоохоронних органів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві за силової підтримки співробітників Одеського управління ДВБ НП України (ч. 3 ст. 152 КК України).

За цей злочин Законом передбачено до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури