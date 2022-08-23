Поліція Чернігівщини скерувала до суду справу щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами та їх легалізації

Слідчий поліції області завершив досудове розслідування та передав прокурору Чернігівської обласної прокуратури для направлення до суду обвинувальний акт стосовно 33-річної мешканки Київської області, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами підприємства та в подальшому легалізувала їх.

В ході розслідування кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами та їх легалізації (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України) поліцейські встановили, що мешканка Київської області за попередньою змовою з іншими особами, уклала від імені підприємства, до діяльності якого не мала жодного відношення, договір поставки сільськогосподарської продукції з підприємством розташованим в Чернігівській області.

Після того, як за вказаним договором покупець перерахував підприємству передоплату у сумі майже 500 тисяч гривень, сільськогосподарська продукція фактично поставлена не була.

Вище зазначені кошти під приводом поворотної фінансової допомоги були легалізовані зловмисницею шляхом перерахування кількома платежами на рахунки спільників, та в подальшому переведені в готівку через банкомати.

Наразі слідчий завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні та передав його матеріали з обвинувальним актом прокурору Чернігівської обласної прокуратури для направлення до суду.

Матеріали кримінального провадження щодо інших осіб виділено в окреме провадження.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області