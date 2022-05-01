Поліція затримала чоловіка, який до смерті лопатою побив знайомого

29 квітня працівники Гайсинського районного управління поліції затримали правопорушника, який після спільного розпиття спиртних напоїв лопатою спричинив тяжкі тілесні ушкодження жителю Краснопільської територіальної громади. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від жительки с. Гранів, яка заявила про зникнення свого 68-річного чоловіка.

В ході проведення розшукових заходів працівники поліції знайшли тіло чоловіка та розшукали особу, причетну до злочину. Ним виявився 23-річний місцевий житель, раніше не судимий.

Встановлено, що між чоловіками після застілля виник конфлікт.

Через деякий час зловмисник виявив відсутність своїх речей та повернувся до будинку потерпілого. З господарем помешкання він влаштував бійку, в ході якої лопатою наніс йому декілька ударів по голові та спині. Після цього залишив будинок.

Тіло потерпілого без ознак життя поліцейські знайшли неподалік від його домогосподарства.

Зловмисника працівники поліції затримали за місцем проживання. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області