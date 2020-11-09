Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину з карабіну на Чернігівщині

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку зчинив з хуліганських спонукань мешканець одного із сіл Городнянського району на місцевій пилорамі. Стрільця поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Учора до поліції надійшло повідомлення, що у селі Городнянського району Чернігівщини на території лісопереробного підприємства місцевий мешканець відкрив стрільбу із вогнепальної зброї. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що 38-річний мешканець села, перебуваючи у нетверезому стані, на ґрунті неприязних відносин зчинив конфлікт з працівниками пилорами. В процесі з’ясування стосунків громадянин зробив кілька пострілів з мисливського карабіна «Сайга». Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали стрільця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зброю та стріляні гільзи вилучено.

Поліція встановила, що карабін не зареєстрований належним чином. За словами зловмисника, зброя була власністю його батька, загиблого понад 20 років тому. Відтоді «Сайгою» ніхто не користувався. Ця інформація наразі перевіряється.

Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області