Поліція затримала підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень жителю Хмільницького району

Раптовий конфлікт і бійка між чоловіками виникли в селі Уладівка Іванівської територіальної громади біля місцевого кафе 12 жовтня під час розпиття спиртних напоїв. 40-річний потерпілий, який отримав травму голови, згодом помер у реанімації. Зловмисника, причетного до побиття чоловіка, поліцейські затримали наступного дня після вчинення злочину. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Потерпілого у власному будинку на підлозі з травмою голови та без свідомості виявила ввечері 13 жовтня сусідка. Жінка помітила, що у будинку працює телевізор, а вхідні двері господар будинку не відчиняє. Покликавши на допомогу, односельці відчинили двері та побачили ледь живого потерпілого.

За словами начальника відділення поліції №1 Володимира Олексюка, опитавши місцевих мешканців, працівники поліції встановили коло спілкування потерпілого та з’ясували, де, і з ким бачили його востаннє. Попередньо встановлено, що напередодні потерпілий з 35-річним односельцем біля місцевого кафе розпивали спиртні напої, під час чого між ними виник конфлікт та бійка. З’ясувавши стосунки, чоловіки розійшлись по домівках. Вдома потерпілому стало зле і він втратив свідомість.

Підозрюваного поліцейські затримали за місцем проживання наступного дня після вчинення злочину. У вчиненому він зізнався, але причину конфлікту пояснити не зміг через стан сп’яніння.

Кілька днів лікарі намагались врятувати життя потерпілого, але отримані ним травми голови виявились несумісними з життям. 18 жовтня він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області