Поліція затримала чоловіка, який намагався підкупити слідчого рівненської поліції

Хабар слідчому Сарненського районного відділу поліції запропонував фігурант кримінального провадження за уникнення покарання. Про корупційну пропозицію поліцейський одразу повідомив внутрішню безпеку НПУ.

42-річного чоловіка правоохоронці викрили у незаконних оборудках із наркотиками. Під час досудового розслідування фігурант звернувся до слідчого Сарненського районного відділу поліції Рівненщени і запропонував хабар. За 1500 доларів США правоохоронець мав закрити кримінальне провадження та не направляти його до суду.

Про спробу підкупу слідчий поліції рапортував до Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Відразу після передачі хабаря у службовому кабінеті поліцейського чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки та слідчі Сарненського райвідділу поліції. Надані гроші вилучено.

Наразі, під процесуальним керівництвом Сарненської окружної прокуратури, хабародавцеві готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України