Поранила ножем товариша по чарці: у Києві судитимуть уродженку Одеської області

Під час конфлікту жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним свого знайомого у груди. Потерпілого одразу направили до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. Санкція інкримінованої статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що у червні цього року до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка поблизу багатоповерхівки на вулиці Стратегічне шосе. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхали екіпаж поліцейських та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці встановили, що потерпілий разом зі знайомими розпивали алкоголь у технічному приміщенні будинку. В подальшому між чоловіком та жінкою виникла суперечка, у розпалі якої правопорушниця нанесла потерпілому удар ножем в груди.

Працівники поліції затримали фігурантку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це раніше не судима уродженка Одеської області, 1969 року народження. Водночас, медики оглянули потерпілого та госпіталізували його до лікарні.

Правоохоронці за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Нині співробітники Голосіївського управління поліції зібрали усі необхідні докази та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду. На час слідства підозрювана перебувала під вартою, за скоєне їй загрожує до восьми років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва